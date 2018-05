Gestione del Teatro e presidenza: tanti i terreni di confronto aperti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENATREVISO I commenti di Ca' Sugana alla sentenza del Consiglio di Stato sono di soddisfazione, ma senza grandi entusiasmi. I motivi sono vari: il contenzioso ha preso forma all'epoca dell'ultima giunta Gobbo, amministrazione Lega. Giovanni Manildo ha quindi evitato di prendersi meriti altrui, almeno non tutti. E non è un caso che, appena uscita la notizia, Manildo abbia scelto la via del basso profilo. Il secondo giorno ha invece lasciato spazio a Marina Tazzer, assessore all'urbanistica chiamata per l'ultimo scampolo del mandato,...