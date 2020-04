GESTI DI SOLIDARIETÀ

FELTRE Si susseguono i gesti di solidarietà a favore della comunità feltrina da parte di aziende, associazioni, enti, singoli gruppi di cittadini. L'ultimo in ordine di tempo, ieri, il Vivaio Scariot di via Casonetto, che si è reso protagonista di un'iniziativa tanto utile quanto particolare.

In queste settimane, in concomitanza con la chiusura dell'attività al pubblico prevista dalle norme sul contenimento dell'epidemia, il Vivaio si è attrezzato come molte altre aziende - per la consegna a domicilio dei propri prodotti. «Indipendentemente dalla spesa sostenuta dai clienti - racconta il titolare, Marco Scariot abbiamo deciso di non chiedere nessun sovrapprezzo per la consegna a casa; molte persone hanno però deciso di lasciarci comunque una piccola cifra quale segno di gratitudine e riconoscenza. Abbiamo così deciso - continua Scariot -, di accantonare tutte queste somme, alle quali abbiamo poi aggiunto la cifra necessaria per arrivare all'acquisto delle mascherine che abbiamo donato al Comune di Feltre».

PRODOTTI LAVABILI

Si tratta di una dotazione di mille mascherine lavabili, adatte a vari utilizzi, che l'amministrazione valuterà ora come destinare. «Ringrazio di cuore Marco Scariot e tutti i suoi collaboratori per il gesto di solidarietà che con questa donazione compiono a beneficio soprattutto delle persone più esposte all'epidemia di Coronavirus -, commenta il sindaco Paolo Perenzin, che aggiunge -: mi piace sottolineare in particolar modo la modalità di condivisione con cui è maturata questa iniziativa e che testimonia una volta di più il grande spirito di unione che pervade, anche in questi momenti difficili, la nostra comunità feltrina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA