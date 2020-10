LE REAZIONI

PORTOGRUARO Il sindaco uscente, Maria Teresa Senatore, sceglie anche questa volta la strada del silenzio. Dopo aver accettato l'apparentamento con le liste di Florio Favero, risultando poi determinante per l'esito del voto, Senatore non commenta la vittoria del candidato della Lega, anche se qualche giorno fa aveva chiesto ai 3459 cittadini che l'avevano appoggiata al primo turno di votare Favero «per completare aveva detto - le grandi opere iniziate e portate avanti nel mio quinquennio di mandato e per consolidare il ruolo di centralità della nostra città». Sul suo futuro, come ha sottolineato lo stesso sindaco Favero, sarà lei a decidere. Un posto in consiglio comunale lo ha ottenuto ma circolano voci di una lettera di dimissioni che sarebbe già pronta e che potrebbe essere consegnata al segretario comunale al momento della nomina. Accanto a lei, se dovesse accettare il ruolo di consigliere, siederà Luigi Geronazzo, l'assessore uscente alle Attività produttive e sport che ha ottenuto il maggior numero di preferenze al primo turno. «Il centrodestra a Portogruaro si è ricompattato e ha vinto. Non ci sono mai stati liti tra noi, solo due idee diverse sul candidato sindaco. Abbiamo chiesto ai cittadini di esprimersi e lo hanno fatto chiaramente al primo turno. Ora tutti compatti abbiamo vinto. Dall'altra parte ha aggiunto Geronazzo - è stata fatta una campagna denigratoria verso gli avversari. I cittadini invece avevano visto con i loro occhi che qualcosa di buono era stata fatto e ci hanno dato fiducia per continuare il lavoro. Diamo continuità al passato, voltando pagina». Geronazzo, proprio per le sue 367 preferenze ottenute al primo turno, dovrebbe avere un posto garantito in giunta. La vittoria schiacciante di Favero anche a Pradipozzo (162 voti a Santandrea e 379 a Favero), il suo fortino, dovrebbe consolidare questa tesi. «Valuteremo nei prossimi giorni come costruire la nuova giunta. Oggi dice Geronazzo - mi sembra prematuro parlarne anche se posso dire che in queste settimane ho avuto diverse gratificazioni da associazioni sportive e attività economiche, che mi hanno riconosciuto la bontà del lavoro svolto». Non risponde al telefono invece Graziano Padovese, il candidato delle liste civiche che avevano accettato di apparentarsi con il centrosinistra. Per lui nessun posto in consiglio comunale. Ennio Vit, il candidato che ha volutamente scelto di restare fuori da ogni ipotesi di apparentamento, anche per l'esiguo risultato raggiunto al primo turno e per la natura apolitica del sul gruppo, commenta sorpreso il risultato del ballottaggio: «Favero ha detto - ha vinto in maniera netta, 1000 voti di differenza sono un'enormità». Il candidato della Lega ha fatto incetta di voti anche nel quartiere di San Nicolò, dove ha radici la civica di Vit. «Accettiamo il risultato delle urne. Noi però non ci siamo arresi. Adesso andremo a discutere con chi ha vinto dei problemi del nostro quartiere. Se si blocca l'accesso più importante alla città, - ha aggiunto - chi viene da fuori andrà da altre parti per trovare servizi e per fare acquisti». Vit ha ricordato che i temi che stanno più a cuore ai cittadini di quell'area sono la viabilità, la sicurezza e la tutela dell'ambiente. «La prima cosa che andrà affrontata ha aggiunto è la revisione del Piano urbanistico che prevede la costruzione di una nuova area commerciale e residenziale in viale Pordenone. Noi non siamo contro questo piano, tuttavia bisogna sviluppare qualcosa che non distrugga il quartiere»- (T.Inf.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA