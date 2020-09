IL SOSTEGNO

CASTELFRANCO Nazzareno Gerolimetto fuori per un soffio dalla Regione, ora si mette al fianco di Stefano Marcon per sostenerlo al ballottaggio. «Marcon ha il doppio dei voti del secondo, Sebastiano Sartoretto e credo che i cittadini di Castelfranco abbiano apprezzato il suo lavoro visto anche il consenso in aumento rispetto a 5 anni fa -afferma Gerolimetto- Sono quasi mille voti in più rispetto alle passate elezioni e penso che se i cittadini tornano a votare il 4 ottobre con la stessa affluenza sapranno giustamente premiare il lavoro e la progettualità di Marcon».

APPOGGIO CONCRETO

Durante lo spoglio dei voti di lunedì, Gerolimetto è comparso nel quartier generale della Lega di Castelfranco per portare il suo supporto a Marcon nell'attesa, smorzando l'ansia e dando una pacca sulla spalla del candidato sindaco leghista. E lo sarà anche ora che Stefano Marcon si troverà a dover affrontare il ballottaggio contro Sebastiano Sartoretto, guida del centrosinistra. Se si contano i voti presi nel primo turno uno schieramento compatto da parte delle opposizioni potrebbe creare più di qualche grattacapo, ma oggi le posizioni dei diversi interlocutori sembra già molto diversa rispetto a quella espressa a caldo dopo il voto. «La coalizione delle forze di opposizione è un insieme di diverse visioni, diverse estrazioni sociali e può essere un fattore di preoccupazione -ammette Gerolimetto- Ma credo che i cittadini sappiano valutare e prendere le loro decisioni premiando il lavoro fatto». Gerolimetto non mancherà di sostenere Marcon anche in questa sfida, così come lo ha fatto finora.

LA BEFFA

In ogni evento pubblico e non, organizzato dalla maggioranza in questo quinquennio, Gerolimetto era presente facendo le veci della Regione nella quale fino a tre giorni fa era consigliere. Al voto per il rinnovo del consiglio regionale Gerolimetto si è presentato all'interno della Lista Zaia perdendo però all'ultimo seggio per 7 voti contro Stefano Busolin: 4908 voti contro 4901. «Una persona che rimane fuori per 7 voti non può che avere il morale sotto i tacchi -afferma rammaricato- C'erano sezioni da scrutinare, eravamo testa a testa, gli ultimi risultati sono arrivati dopo molte ore e hanno dato 7 preferenze in più a Busolin. Sto valutando cosa fare, al momento non ho deciso nulla ma sto facendo le mie verifiche». A Castelfranco, la sua città, Gerolimetto è stato comunque premiato con 1108 voti diventando il primo della Lista Zaia per numero preferenze nel Comune. «La mia città ha votato in linea con 5 anni fa -afferma- Non posso dire che mi abbia abbandonato, anzi. Capisco che quando c'è una concomitanza con comunali e referendum, con tre schede in tutto, sia più difficile spingere sulle regionali. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia e che mi hanno votato».

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA