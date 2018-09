Germania, l'allarme di Radio Colonia: espulsioni per gli italiani senza lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBERLINO Un caso di grave discriminazione antiitaliana o semplicemente un pasticcio generato dal combinato di pignoleria burocratica e maniacale rispetto delle regole da parte di impiegati tedeschi? Fatto sta che una cittadina italiana residente in Germania dal 2013 ha denunciato alla trasmissione Cosmo della stazione in lingua italiana di Radio Colonia, di essere stata sollecitata dall'Ufficio immigrati a lasciare il Paese entro due settimane. «Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me...