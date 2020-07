SUL LIVENZA

TORRE DI MOSTO Di certo non ci saranno i Cinquestelle. Fra qualche giorno l'attuale sindaco Giannino Geretto, eletto con una lista civica mista Progetto Torresano in cui sono confluiti il Pd e buona parte di Forza Italia, dovrebbe togliere le riserve e annunciare la sua ricandidatura, anche se non sono ancora ben chiare le componenti: ci potrebbe essere una sorpresa targata Carroccio.

Sul fronte del centrodestra, che sembra in disarmo, sicuramente il candidato sindaco non sarà il leghista Camillo Paludetto, sindaco di Torre di Mosto, dal 2010 al 2015, che cinque anni fa perse il testa a testa con Geretto per soli 15 voti: 1176 schede per l'eletto e 1171 per lo sconfitto. Christian Zulian, candidato del Movimento 5 Stelle, ottenne 261 consensi pari al 10.04%, un buon risultato anche perché raccolse il disagio di quella parte della sinistra, a cominciare dal Sel di Franco Bonato, che non condividevo l'alleanza del Pd con Forza Italia.

Buon risultato, ma non sufficiente ad incassare l'elezione di un consigliere che con l'andare del tempo ha contribuito a disperdere la presenza politica dei grillini in riva alla Livenza.

Se per Giannino Geretto si è in attesa di un annuncio della sua ricandidatura, Camillo Paludetto getta la spugna. «

Dopo 20 anni di consiglio comunale - dice l'ex sindaco leghista il mio contributo alla crescita di Torre di Mosto penso di averlo dato, ora mi dedico al lavoro. Sono fuori dai giochi, anche perché oramai vengo poco a Torre di Mosto. Spero che il centrodestra candidi un giovane, ma il nome che circola è uno prossimo alla pensione. Sarà quindi una sfida tra pensionati visto che Geretto è in pensione dall'inizio dell'anno».

Paludetto fa riferimento a Maurizio Mazzarotto dell'Udc , che è stato assessore ai servizi sociali durante la sua amministrazione, dal 2010 al 2015. Mazzarotto è il nome che più circola tra i possibili candidati del centrodestra, anche se l'interessato sembra nicchiare: non conferma ma neppure smentisce. Dietro l'angolo ci potrebbe essere anche la mega sorpresa di un unico listone civico.

La frequentazione tra il sindaco Geretto e il vicegovernatore regionale Gianluca Forcolin, è così frequente ed empatica, che appare come qualcosa che va oltre al bon ton istituzionale.

Maurizio Marcon

