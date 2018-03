Gentilini apre: «Appoggio Conte dobbiamo riprendere la città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTATREVISO «Mi sono messo a disposizione e ho accettato la candidatura di Conte». Giancarlo Gentilini dice basta: il braccio di ferro con la Lega finisce qui. «A volte la ragion di Stato deve prevalere - osserva - non ho nulla contro la Lega. L' unico obiettivo deve essere quello di smantellare il caposaldo bolscevico che si è costituito a Treviso. Bisogna cambiare».CAMBIAREProprio nei giorni in cui si parla di trattative, incontri e il clima si fa sempre più incandescente, lo Sceriffo prende tutti in contropiede. In attesa di una...