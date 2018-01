CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore,vengo nel leggere a pagina 5 sul Suo giornale, l'articolo: L'Intervista Vincenzo Pipino Il re dei ladri.Premetto che con il giornalista Maurizio Dianese ho un ottimo rapporto di amicizia, entrambi autori di libri di cronaca da una parte e di autobiografia dall'altra.Vorrei porre l'accento sul fatto che non fu un'intervista, ma una semplice chiacchierata, come si usa fare tra amici, nel senso lato, cioè; Maurizio che mi chiama dicendomi se ho un alibi, e in seguito informandomi di quanto è successo al Palazzo Ducale. Se...