TUTTI IN FILA

MESTRE «I ragazzini si ribellano, abbiamo dovuto chiudere le porte». A segnalare solo uno dei diversi fenomeni d'insofferenza nei riguardi delle ultime restrizioni al commercio è il negozio Al Duca d'Aosta, in piazza Ferretto, dove anche nella giornata di ieri l'affluenza è stata cospicua, sotto l'attento sguardo di molte Volanti di Polizia e Carabinieri. «Non è per nulla facile gestire gli accessi scaglionati spiegano dallo storico esercizio - siamo in difficoltà, perché se le famiglie sono collaborative, i giovani non ne vogliono proprio sapere di fare shopping uno alla volta, e ci entrano in gruppo, costringendoci a bloccare l'entrata». Da capire se si tratti d'ignoranza rispetto alle tante norme eterogenee che mutano di continuo e che possono rendere difficile un puntuale aggiornamento, oppure se si tratti di consapevole volontà di non rispettarle; ma la direttrice non ha dubbi: «Le regole le conoscono eccome, sono anche ben indicate fuori, il problema è che non sembrano disposti ad accettarle. Ci consoliamo con il flusso economico di questi giorni, davvero molto buono».

TANTE CRITICITA'

Anche Nara Camicie, dal lato opposto della piazza, riporta criticità scaturite dall'applicazione dell'ordinanza regionale, avanzando una recriminazione in merito alla capienza. «I cinquantenni si stufano a restare in coda raccontano - e se ne vanno dicendo torniamo dopo, ma non li vedi più. Noi abbiamo uno spazio contenuto, possiamo accogliere un solo cliente, mentre altrove, con metrature analoghe alle nostre, ho visto cartelli con scritto 6 persone, non capisco. Ad ogni modo aggiungono questo periodo ha portato poco giro d'affari, non possiamo certo dire per fortuna c'è il Black Friday». La clientela attuale non sembra particolarmente interessata alla scontistica neppure secondo la titolare di Lady Boutique, in via Palazzo. «La gente è molto rispettosa delle nuove disposizioni sostiene - non ci sono grandi code fuori, anche perché il lavoro è quello che è, nessuno ha premura di acquistare: passano, guardano e magari ritornano, ma non mi entrano di sicuro perché ci sono gli sconti».

GLI SCONTI NON PAGANO

Qualche passo dopo si trova Alice Kids, e le sensazioni sono quasi le stesse. «Non è cambiato molto con il Black Friday confermano - i prezzi bassi non hanno portato chissà quale fatturato, il movimento non manca, ma non quel tipo di movimento, per capirci, con la borsetta degli acquisti in mano. Noi abbiamo deciso di mettere il limite di quattro clienti contestuali rivelano - ma è solo una nostra sicurezza, perché come spazio potremmo accoglierne di più». L'aspetto curioso, è che alcuni commercianti, apparentemente contro i propri interessi, si augurano un dicembre senza grossi allentamenti delle misure di prevenzione, convinti sia meglio tenere duro adesso per non ritrovarsi chiusi a gennaio e febbraio. Preoccupati per gli assembramenti del centro si dicono, per esempio, da New Babouche, adiacente al teatro Toniolo. «Noi siamo super ligi alle regole dicono - e i nostri clienti molto diligenti, ma in piazza si formano tanti assembramenti, anche al chiuso, nei bar, dove si mangia e si beve e dunque spesso non s'indossa la mascherina». Chi non si angustia troppo per le norme e per la loro applicazione pratica è invece il titolare di Giovani, in galleria Giacomuzzi, lanciando tuttavia il suo segnale di rifiuto nei riguardi del Black Friday. «Devono vietarlo esordisce per due anni ho resistito all'adesione, regalando a chi acquistava senza sconti un biglietto per l'M9.. ne vendetti quindici: è questo il livello culturale del momento. Ora prosegue - questa volta abbiamo anche noi gli sconti, e le persone sono indubbiamente attratte, il problema è che a volte pensano di trovare perfino il settanta percento, ma non è possibile, oppure vorrebbero scontati i prodotti che si vendono ugualmente anche a prezzo pieno. A molti conclude - manca proprio l'effettiva comprensione del periodo, che definirei da meno 50... sì, ma no di sconto, d'incasso».

Luca Bagnoli

