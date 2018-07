Gente di mare e di terra: i veneziani sanno sognare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Vi sono due parole che più di ogni altra definiscono in questo momento i sentimenti che provo, partecipando alla festa del Redentore a Venezia: emozione e gratitudine.Emozione innanzitutto perché la storia di Venezia ci insegna che fu proprio il Senato della Repubblica Serenissima a fare voto per erigere una nuova Chiesa dedicata al Redentore il 4 settembre 1576, per debellare un'epidemia spaventosa che mieteva vittime per più di un terzo della popolazione. Allora, una istituzione che, con vocabolario contemporaneo, definiremmo laica, aveva...