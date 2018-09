Genova, sfollati in rivolta è scontro Toti-Di Maio Toninelli accusa: pressioni `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAGENOVA Disperazione e rabbia, la prima protesta degli sfollati di Genova va in scena durante la seduta congiunta dei consigli regionali e Comunali: «Non siamo come cani a cui si tira un osso». Chiedono una legge speciale, vogliono risposte. Ma la polemica rimbalza in fretta a Roma, quando Luigi Di Maio twitta la sua solidarietà e il governatore ligure replica: «Evitiamo gli slogan, se i soldi sono pochi il governo li stanzi». Non una parola invece dall'altro vicepremier, Matteo Salvini. Nel pomeriggio sarà il ministro per le...