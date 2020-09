LA POLEMICA

BORGO VALBELLUNA Servizio pre-scuola sì, ma a pagamento: 80 euro a alunno, anche nel ricco maxi-comune della fusione. Non mancano le polemiche in vista dell'inizio dell'anno scolastico a Borgo Valbelluna. Nell'occhio del ciclone le scuole afferenti al nucleo dell'Istituto comprensivo di Trichiana, che comprendono anche quelle di Limana. Il tema è quello della pre-accoglienza scolastica, che però è stato gestito in due modi diversi dai rispettivi comuni. Alcuni genitori di Borgo Valbelluna (la maggioranza di Trichiana) non hanno ricevuto a buon viso la lettera inviata agli alunni che non usufruiscono del trasporto scolastico. Il fulcro della questione è quello di dover pagare 80 euro a scolaro per il servizio di sorveglianza per scuola, ovvero quei muniti che precedono la prima ora di lezione e che permettono ai genitori di portare i ragazzi all'istituto scolastico in tempo per poter, poi, arrivare in orario sul luogo di lavoro. Un servizio che si è sempre svolto con la collaborazione di più soggetti. L'assessore alle Politiche scolastiche di Borgo, Marilisa Corso, cercata telefonicamente, prende tempo.

«Gentili genitori si legge nella missiva -, si informa quanto segue. Per coloro che, a seguito di inderogabili e reali esigenze lavorative (da documentare con idonea certificazione), volessero usufruire del servizio di sorveglianza pre-scuola, è possibile entro il 10 settembre 2020 presentare apposita richiesta tramite il link che segue. Il servizio consente di anticipare l'ingresso a scuola degli alunni di massimo 30 minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni. Il servizio comporta l'impiego di operatori messi a disposizione del Comune di Borgo Valbelluna, che effettueranno la sorveglianza dei bambini/ragazzi». Proseguendo si capisce di che servizio si tratta: «semplice custodia predisposta per agevolare le famiglie che devono recarsi al lavoro. Le richieste al servizio presentate dopo la data termine delle iscrizioni saranno accettate solo previa verifica del numero degli iscritti. Il servizio è disponibile anche per gli eventuali alunni che usufruiranno del servizio navetta per la scuola di Cavassico».

La parte più interessante per i genitori riguarda le indicazioni sui pagamenti. Ovvero «una tariffa annuale anticipata, quantificata in 80 euro una tantum ad alunno, indipendentemente dal periodo di utilizzo (seguiranno indicazioni sui modi e tempi del pagamento)». I genitori di Borgo Valbelluna si stanno attivando, c'è chi ricorda che «dalla fusione dei tre comuni lo Stato ha versato una somma di circa 2 milioni di euro, che potrebbe coprire spese di questo genere». Altri sottolineano che «in piena emergenza economica e sociale si chiedono 80 euro a figlio». Le critiche, insomma, non mancano e sui social i genitori cercano sfogo e comprensione. Lo stesso problema lo ha anche il comune di Limana, che registra una situazione analoga sulla preaccoglienza, ma la questione è stata presa in carico dal vice sindaco, Edi Fontana, che ha incontrato i genitori limanesi già tre volte. Solo questa mattina si saprà la decisione finale, ma da indiscrezioni pare che il Comune metterà a disposizione una somma che sarà girata alla scuola che, nel frattempo, potrebbe avere trovato degli insegnanti disposti ad arrivare prima, garantendo il servizio.

Federica Fant

