Genitori e scuole, fronte contro i no-vax

VACCINAZIONIROVIGO Gli asili comunali rispetteranno quanto previsto a tutt'oggi dalla legge e pertanto chi non sarà vaccinato non potrà entrare, così come comunicato nei giorni scorsi dall'assessore comunale all'Istruzione di Rovigo Susanna Garbo, con buona pace degli antivaccinisti, i cosiddetti no-vax o free-vax.DECRETO LORENZINVaccinazione obbligatoria diventata legge con il decreto del precedente ministro Lorenzin, mentre di maggiore flessibilità si sta parlando nell'ultimo periodo con l'avvento del suo successore, il ministro Grillo,...