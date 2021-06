Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE E UDINE Non sono maggiorenni, quindi non possono scegliere. Nemmeno se si tratta della loro salute e - perché no - della loro libertà di viaggiare, conoscere nuovi amici, vivere l'età più bella. E basta un solo genitore no vax per fermare la loro voglia di vaccinarsi. Ora, però, grazie ad alcuni temerari che iniziano a spuntare sia in provincia di Pordenone che in quella di Udine, le cose potrebbero cambiare. La velina...