GENEROSITÀ

BELLUNO Un carico con duecento colombe artigianali è stato scaricato nelle scorse ore agli operatori dell'ospedale San Martino di Belluno. Il mittente: Confindustria Belluno Dolomiti. «È il nostro modo di augurare buona Pasqua a tutti quei professionisti che stanno combattendo per la nostra salute senza risparmiarsi» ha spiegato la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton. I dolci sono stati consegnati nelle prime linee, i reparti che lottano contro il temuto virus. «Continuiamo a rimanere a disposizione dell'Ulss 1 Dolomiti e della nostra preziosissima macchina sanitaria, un patrimonio per l'intero territorio» aggiunge Berton. A inizio emergenza Confindustria Belluno Dolomiti attraverso una delibera ad hoc del Consiglio di Presidenza aveva donato all'azienda sanitaria due letti di terapia intensiva, cui si sono aggiunti quattro defibrillatori, acquistati grazie alla raccolta fondi avviata tra gli associati. «La raccolta - ha specificato Berton - che è ancora in corso. La solidarietà dei nostri imprenditori, nonostante la crisi che ci sta attanagliando, non si ferma». «Il dialogo con l'Ulss 1 e con il suo direttore generale è costante perché ogni centesimo vada nella direzione giusta e possa incidere dove davvero può fare la differenza» prosegue la presidente. Insomma un rapporto che oltre alla stima punta sulla collaborazione. «L'augurio della nostra Associazione per Pasqua - conclude la leader degli industriali bellunesi - è che si possa recuperare quella serenità necessaria per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Finita la fase di emergenza, ci attende un periodo di ricostruzione delicatissimo e drammatico, dove ognuno dovrà portare il suo contributo concreto».

