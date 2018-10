Gelo dall'Ecofin: «Così l'Italia non sta rispettando i patti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIUNIONELUSSEMBURGO Il giorno dopo il processo dell'Eurogruppo al ministro dell'economia Giovanni Tria, le parole più chiare sul caso Italia le hanno pronunciate in successione il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis e il presidente di turno dell'Ecofin Hartwig Löger (ministro delle finanze dell'Austria). Ha ribadito il primo: «La sola cosa certa oggi è che, stando a quanto ci è stato presentato finora, l'Italia non sembra rispettare il patto di stabilità» e per questo la Commissione «è pronta ad applicare le regole...