Gelateria gestita da disabili per il buco di piazza Merlin

IL CASOROVIGO Il Comune fa marcia indietro sul chiosco di piazza Merlin. Per ora la struttura, da giugno abusiva, non sarà infatti smantellata, ma sarà data in gestione a un'associazione che si occupa di disabilità. Al lavoro nel bar del chioschetto dell'ex bar-gelateria Le Fontane potrebbero dunque andare presto ragazzi diversamente abili, con la supervisione dei relativi tutor.UGUALI DIVERSAMENTEA gestire il chiosco di piazza Merlin potrebbe dunque essere l'associazione polesana Uguali diversamente, scongiurando così la necessità di una...