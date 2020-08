L'EVENTO

MESTRE Il giardino del Green garden è addobbato color fucsia e dello stesso colore sono borse e mascherine che vengono distribuite ai 180 ospiti che riescono, per ragioni di misure anti-covid, a trovare un posto a distanza di sicurezza. Una schedina riassuntiva spiega come votare i protagonisti dell'evento: due candidati al consiglio comunale e 9 aspiranti consiglieri di municipalità. L'abbinata, che farà la campagna elettorale in squadra, è quella tra Silvia Peruzzo Meggetto e Massimiliano De Martin. E l'ospite in questa prima uscita di coppia è il sindaco Luigi Brugnaro che arriva direttamente da un sopralluogo alla Gazzera in cui si prepara a inaugurare (verso metà settembre) un pacchetto di lavori nell'area Sfmr.

STRADA PROVVISORIA

«La buona notizia è che riusciremo ad aprire la strada provvisoria che unisce il nuovo sottopasso con la Castellana. Era ferma da 20 anni, noi la portiamo a doppio senso allargandola di due metri. Si libera così un quartiere e anche chi vive nel quartiere Giustizia ne sarà contento». Spiega che alla Gazzera a breve sarà terminato il collegamento ciclopedonale che passa sotto la stazione di via Olimpia e la nuova viabilità. E conferma che tra pochi giorni sarà aperto il sottopasso ciclopedonale che consentirà alle bici e ai pedoni di evitare le infinite attese ai due passaggi a livello. L'intervento complessivo prevede la nuova viabilità che collegherà il centro di Zelarino con il centro della Cipressina e il centro di Mestre. Da via Asseggiano offre un quadro generale di altri interventi del quartiere, come quello della ex Valsugana. «Abbiamo fatto la ciclabile proprio qui dietro - aggiunge il sindaco -. Qualcuno però vorrebbe che rimettessimo in funzione il passante, la linea dei bivi. Ma lì ci sono case, c'è gente che ci vive. Vorrebbero far passare i treni ma non esiste, non succederà: se i finanziamenti sono per rovinare la vita delle persone possiamo perderli. L'alternativa è potenziare altre linee». E se il candidato presidente di municipalità della coalizione di centrosinistra ha messo nel programma un nuovo ponte ciclabile cavalcaferrovia, tra Catene e Chirignago, Brugnaro fa sapere che è anche nei suoi piani: «Il ponte ciclabile manca ma è già finanziato. Aspettiamo il via libera dalle Ferrovie e poi collegheremo le due ciclabili di via Miranese e di Catene».

GIOCO DI SQUADRA

Un breve excursus sul Mummia («L'ho fatto seguire alle 4 del mattino, finalmente ci hanno concesso l'arresto e gli diamo il Daspo: non so come faremo ma almeno non farà proselitismo») e poi ripassa la parola ai due protagonisti dell'evento elettorale. De Martin, più noto dopo un mandato da assessore, si muoverà in tandem con Silvia Peruzzo Meggetto, che ha l'occasione per presentarsi: 28 anni, residente a Carpenedo, è commerciante: «La mia famiglia è da 70 anni nel commercio delle calzature. Pratico nuoto agonistico e sono presidente di Terziario Donna Confcommercio e vicepresidente di Politicainformazione. Da qui nasce il mio amore per la politica e la mia scelta di candidarmi per questa città». L'assessore uscente invita a votare per la lista Brugnaro: «Noi abbiamo gli alleati all'interno delle nostre compagini. Ma il colore più importante deve rimanere il fucsia: la forza di questo consiglio uscente è di aver avuto i numeri per fare politica seria». Uno alla volta presentano i 9 candidati fucsia alle municipalità nella loro squadra di campagna elettorale, che con loro organizzeranno altri eventi: Isabel Barbiero (21 anni, studentessa di relazioni internazionali candidata al Lido Pellestrina), Alexandrin Barcaru (31 anni, ristoratore di Venezia per la municipalità del centro storico), Giacomo Bruno (28 anni, impiegato e in corsa a Chirignago e Zelarino), Clara Codato (32 anni, biologa nutrizionista, insegnante e candidata a Favaro), Marianna Martinello (38 anni, psicologa del lavoro, per il Venezia Murano Burano), Edoardo Querci della Rovere (ingegnere di 39 anni, imprenditore in un'azienda informatica), Michael Sabba (35 anni, sacrista del Duomo di San Lorenzo per Favaro), Silvia Scarsi (58 anni, impiegata e insegnante di nuoto) e Mattia Vedova (31enne lavoratore del Green Garden che ha ospitato l'evento).

Melody Fusaro

