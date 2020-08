Gazebo complementari, ieri mattina, al mercato settimanale, allestiti dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Sullo sfondo la questione migranti e Covid, che ha indotto Lucas Pavanetto (nella foto) , portavoce provinciale di FdI, consigliere comunale a Jesolo e, per l'appunto, candidato alle elezioni regionali, a «portare la mia solidarietà ai cavarzerani, visto che abbiamo un problema comune». Si troverebbero, infatti (ma non c'è una conferma ufficiale) ancora a Cavarzere, in due casolari di campagna, i 40 migranti della Croce rossa di Jesolo risultati positivi al Covid-19, una quindicina di giorni fa. «Non abbiamo mai chiesto che venissero trasferiti altrove dice Pavanetto ma chiediamo il rapido accertamento del loro diritto a stare in Italia e l'espulsione degli irregolari». A pochi metri di distanza, nel gazebo della Lega si raccolgono le firme «contro la dislocazione di immigrati a Cavarzere». Non solo quelli positivi al virus, quindi, ma «tutti», perché, spiega il capogruppo Pierfrancesco Munari «il problema della presenza in Italia di persone non aventi diritto non è mai stato risolto e, oggi, è aggravato dalla situazione epidemiologica che stiamo vivendo». Circa 300 le firme raccolte (170 venerdì scorso, quando l'iniziativa era stata interrotta dalla pioggia, il resto ieri mattina) che saranno inviate al Prefetto. In questa situazione c'è anche una buona notizia: «Ho saputo, ma solo in via ufficiosa dice Munari che tutti e 40 sono risultati negativi al secondo e al terzo tampone». (d.deg.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA