VENEZIA Vero, verissimo. Fake news, falsità, in definitiva: bufala. Forse costruita ad arte, forse nata da un'incomprensione e da una voce che in tempi di campagna elettorale ha corso più all'impazzata che mai. Senza scomodare Tommaso Besozzi e le ipotesi sulla morte del bandito Giuliano, di tutta questa storia una cosa sola è certa: ieri mattina una secchiata d'acqua fresca ha colpito due militanti fucsia che, in campo de le Beccarie, tenevano aperto un banchetto a sostegno della rielezione a sindaco di Luigi Brugnaro. Anzi, nemmeno. Perché di certo, in questa storia che ha dell'incredibile ma che ha fatto parlare per un giorno intero la Venezia pronta al voto del 20 e 21 settembre, ci sono due cose: ieri mattina una secchiata d'acqua fresca ha colpito due militanti fucsia che, in campo de le Beccarie, tenevano aperto un banchetto a sostegno della rielezione a sindaco di Luigi Brugnaro, e i principali imputati a detta del web - cioè i genitori della candidata consigliera comunale in quota Pd, per cui è capolista, Monica Sambo - nemmeno abitano nel palazzo dal quale è stata lanciata la secchiata. «Ma va, vivono da tutt'altra parte», sbotta Monica Sambo in coda a una giornata infuocata. Supportata dall'avversario politico e candidato consigliere fucsia, Maurizio Crovato: «Che c'entrino i genitori di Monica Sambo è una bufala». Ma quando si arriva a questa conclusione, è già sera.

Tutto era iniziato poco prima delle 11. In campo de le Beccarie due militanti fucsia stanno sponsorizzando il voto per il sindaco uscente e ricandidato. All'improvviso vengono investiti da una secchiata d'acqua (loro, come il cameriere di un bar vicino) gettata dall'alto, forse - dicunt - dal secondo piano del palazzo. Ed eccolo alzarsi quel venticello di rossiniana memoria. Scrive un simpatizzante fucsia: «Mamma e papà della passionaria democratica vi avviso che se beccate mia moglie con acqua, insulti e cose del genere in campo delle Becarie vi faccio vedere cosa vuol dire essere VENEZIANI!!! State...sambi!». Il messaggio inizia a girare nelle chat veneziane, rilanciato da post su Facebook e planato sia sullo smartphone dei genitori della candidata Sambo, sia sul suo. Così, social per social, è pomeriggio quando Monica Sambo affida a Fecebook la propria smentita: «Ovviamente nego in modo categorico quanto viene addebitato ai miei genitori, cioè di aver inveito contro delle persone e aver tirato delle secchiate d'acqua (mia madre era addirittura fuori Venezia). Non accetto - continua il post - che per attaccare la sottoscritta si provi ad attaccare la mia famiglia diffamandola. I miei genitori sono persone splendide, che in questi anni mi hanno supportato e aiutato a fare politica ogni giorno». A sera la cosa rientra, ma a una settimana dal voto in campagna elettorale sembra valere tutto.

