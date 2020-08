TERRA E ACQUA

VENEZIA Intanto, la differenza la fanno le dimensioni. Sessantasette pagine di programma elettorale schematizzato in 25 capitoli, consultabile con collegamenti ipertestuali per passare rapidamente da un argomento all'altro è già una cosa degna di interesse. È il programma elettorale della lista Terra e acqua 2020, civica che corre da sola e propone come candidato sindaco Marco Gasparinetti, già leader del Gruppo 25 Aprile.

Il concetto base e ricorrente è quello di equilibrio e armonia.

«Equilibrio non significa equilibrismo o cerchiobottismo - esordisce il programma - laddove l'armonia è stata compromessa o incrinata, una spinta di segno contrario è necessaria per costruire il futuro e ripristinare gli equilibri spezzati».

Un segnale di discontinuità forte nei confronti dell'amministrazione attuale, ma anche di quelle che c'erano prima.

Al primo punto ci sono la diversificazione economica per uscire dalla monocultura turistica e la residenzialità, temi su cui Gasparinetti si batte da anni. Le proposte per la casa riguardano in particolare il riequilibrio fra le locazioni turistiche e quelle residenziali, poiché i numeri attuali sono inaccettabili per chiunque e l'attivazione di incentivi di vario tipo per favorire contratti di affitto residenziali con proprietari privati. Poi, proposte per incrementare l'offerta residenziale pubblica. Sul tema mobilità c'è una particolare attenzione alla mobilità privata dei residenti, attualmente all'ultimo punto della scala gerarchica della città. Sul lavoro ci sono proposte per destinare parte dell'Arsenale all'artigianato e poi tutela del porto per quanto riguarda le attività non turistiche e infine una svolta all'economia digitale, che potrebbe produrre nuovi e molti posti di lavoro in posti come Venezia, già infrastrutturati con la banda larga.

Un punto considerato fondamentale è quello del turismo, che dovrà essere sostenibile, attraverso la riduzione sostanziale dei visitatori giornalieri e l'incentivazione del turismo di qualità sviluppando il sistema di prenotazione graduale e progressiva. Chi volesse consultare il programma, lo trova a www.terraeacqua2020.it

