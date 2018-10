Gare di sci alpino solo nella conca «I Mondiali ci daranno ragione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOSSIERCORTINA «La candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 è una grande opportunità, non soltanto per le due città di Milano e Cortina, ma anche per le due regioni e per l'Italia intera», dice Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina: «Sin dal mattino ho avuto contatti con Giovanni Malagò presidente del Comitato olimpico italiano, con il governatore veneto Luca Zaia, con Giuseppe Sala sindaco di Milano: siamo tutti sicuri che sia possibile fare davvero una bella figura». In quanto alla definizione delle discipline da inserire nel...