Gare blindate: partono i servizi antiterrorismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISPOSITIVOBELLUNO Coppa del mondo a Cortina blindatissima e a prova di attacchi terroristici. Parte il maxi-dispositivo antiterrorismo, disposto come misura straordinaria in occasione dell'evento con artificieri e cani antisabotaggio, oltre a un esercito di 60 uomini tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. Oggi si parte con le prove del sistema di sicurezza e da domani il via, in estrema sicurezza, come spiega il questore di Belluno, Lucio Aprile, che illustra il piano.Ci sono rischi reali?«Non presumiamo che ci sia...