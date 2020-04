(a.l.) Il Garante regionale dei diritti alla Persona, Poalo Pittaro, e il Difensore civico regionale, Arrigo De Pauli, ieri hanno presentato la relazione di un anno d'attività all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, presieduto da Piero Mauro Zanin. Per quanto riguarda l'attività del Garante dei diritti alla Persona, nel 2019 sono state trattate 112 pratiche, di cui 53 inerenti la funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti, 36 per le persone a rischio di discriminazione e 23 per le persone private della libertà personale. Indicati anche gli ambiti di criticità. Per i minori: famiglia, scuola e condizioni giuridico-amministrative; per le persone a rischio discriminazione: disabilità; condizioni sociali; orientamento sessuale e di genere. Per quanto riguarda l'attività del Difensore civico regionale, l'anno scorso sono stati 101 i fascicoli aperti, di cui 77 archiviati e 24 attualmente in istruttoria, «ma il dato relativo all'evasione ha avvertito De Pauli può oscillare per la varietà delle materie toccate e la complessità delle richieste». Inoltre, secondo il Difensore, «il numero di pratiche inizialmente contenuto va attribuito al lungo periodo di assenza dell'Istituto» che mancava dal 2008. Ieri è stata decisa anche l'agenda del Consiglio regionale dalla riunione dei capigruppo: l'Aula si riunirà il 29 e 30 aprile in modalità telematica e i lavori saranno focalizzati sul ddl sui contributi per la manutenzione delle strade comunali, sulle mozioni e le interrogazioni a risposta immediata. A maggio previsto un nuovo disegno di legge sugli enti locali e un aggiornamento del disegno di legge SviluppoImpresa.

