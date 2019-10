Gara di regolarità, ma il limite a 20 km/ora produce solo onde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Parte dal Marina Sant'Elena questa mattina il trofeo di motonautica Fonte Azzurrina, valido per l'assegnazione del titolo italiano di regolarità. Si tratta di una competizione dove non conta andare più veloce, bensì attenersi alle velocità fissate dall'organizzazione per ciascuna parte del percorso. Ci sono infatti diversi traguardi in cui ci si deve avvicinare al tempo teorico per questa velocità. A Venezia, però, c'è un problema difficilmente risolvibile e sarà questo a far sì che sarà l'ultima volta che ci sarà una simile...