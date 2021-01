PORTOGRUARO Risultati soddisfacenti per la campagna Io mi vaccino lanciata sui canali social del Veneto orientale dal comitato promotore costituito tra 23 associazioni e fondazioni del Portogruarese. «Nonostante il periodo di ferie - dichiarano Ivana Franceschinis e Lionella Bertoli a nome del comitato - abbiamo ricevuto numerosi positivi riscontri, in forma di video, foto, lettere e testi che vengono pubblicati nella pagina di Fb Campagna io mi vaccino e sull'omonimo profilo Instagram». Hanno finora risposto all'appello fra gli altri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, l'on. Sara Moretto, il Consigliere regionale Fabiano Barbisan; inoltre i rappresentanti di altre associazioni come il dottor Andrea Xausa della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), Alberto Pellarin dell'Ana, Samj Binakaj di Kosovo, Bouchaib Tanji di Al Hilal. Ulteriori adesioni sono giunte da don Elvio Morsanuto, parroco di San Nicolò, da don Giuseppe Liut parroco di Summaga, dalla comunità del Monastero di San Gaetano, dalla storica e Premio Gervino Imelde Rosa Pellegrini, dall'artista Pope Galli e da Anna Maria Zago, Dirigente dell'Istituto Leonardo da Vinci. Anche i cittadini possono aderire inviando commenti, like, immagini e video alla mail campagnamivaccino@gmail.com. Nelle prossime settimane saranno prodotte e distribuite anche le spille di Io mi vaccino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA