GARA CANCELLATA

CORTINA La prossima stagione turistica estiva di Cortina è già segnata da una pesante batosta: l'annullamento delle gare della Lavaredo Ultratrail di giugno priverà gli alberghi della conca di diverse migliaia di pernottamenti. Il danno è ancora più pesante se si pensa che si verifica nella fase iniziale dell'estate, annullando anni di sforzi per destagionalizzare il movimento turistico e per raggiungere la clientela straniera, giovane, amante della vacanza dinamica. Gli organizzatori Cristina Murgia e Simone Brogioni hanno comunicato ieri il fermo, con tre mesi di anticipo: «Nonostante l'evento sia previsto dal 25 al 28 giugno, non siamo in grado ad oggi di garantire un ottimale svolgimento. Il 60% degli iscritti proviene dall'estero: deve quindi programmare un viaggio oggi, senza avere le necessarie garanzie che venga poi confermato, vista la situazione assai dinamica che ogni paese è purtroppo costretto ad affrontare». E' la prima, pesante conferma delle ripercussioni che l'emergenza sanitaria mondiale, causata dalla pandemia del coronavirus Covid-19, provocherà sull'andamento turistico, quindi economico, sin dalla prossima estate. Le quattro gare di corsa in montagna della Lavaredo Ultratrail, con distanze da 20 a 120 chilometri, hanno assicurato negli ultimi anni l'iscrizione di cinquemila concorrenti complessivi, provenienti da 65 nazioni, con una permanenza media di alcuni giorni. In un convegno dell'associazione albergatori Cortina, lo scorso mese di luglio, per presentare H-Banchmark, un sistema di rilevazione dei dati dell'ospitalità, si evidenziò che la Lavaredo Ultratrail aveva fatto schizzare in alto le presenze negli alberghi, con una occupazione del 95 per cento, paragonabile al periodo di Capodanno. «Da organizzatori di un evento così importante aggiungono Murgia e Brogioni e in collaborazione con le autorità, abbiamo monitorato sin dall'inizio l'evoluzione e la diffusione del Covid-19 nel nostro paese e nel panorama internazionale. Con profondo rammarico siamo costretti ad annullare. A breve pubblicheremo le informazioni per poter posticipare il numero di pettorale alla prossima edizione, oppure per ottenere un rimborso parziale». L'evento coinvolge ogni anno centinaia di volontari sul territorio, nei comuni di Cortina, Auronzo, Dobbiaco, Colle Santa Lucia, San Vito, per assistere i concorrenti lungo 150 chilometri di sentieri e strade di montagna, assieme a istituzioni come Regole d'Ampezzo, sezioni del Cai, Guide alpine, stazioni del soccorso alpino Cnsas e Protezione civile. Marco Dibona

