Galvani, la fuga degli sbandati dall'area verde

La testimonianza arriva dal Paff, il palazzo del fumetto che ospita gli artisti al Parco Galvani. Erano stati anche loro, tempo fa, a segnalare i disagi all'interno dell'area verde e indirettamente a chiedere maggior impegno alla città e alle forze dell'ordine. Ora sono sempre loro a spiegare come l'area verde sia stata ripulita e sia nuovamente fruibile dalle famiglie e dai bimbi, naturali titolari dei parchi. Dopo le operazioni condotte in porto dalla Questura, infatti, la zona del parco che si trova a ridosso degli stabili in muratura non...