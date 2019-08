Galuppi il genio musicale che rischiò di fare il barbiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se nella vita non avesse incrociato fortunosamente il musicista Benedetto Marcello, sarebbe probabilmente finito a fare il barbiere nella sua Burano. Ma Baldassare Galuppi fu capace di cogliere al volo l'occasione che il destino gli mise davanti e anzi la meritò proprio, perché non solo non gli mancavano le doti, ma non difettò nemmeno in caparbietà, finendo per diventare uno dei compositori più originali d'Italia nel genere comico. Della sua isola portò sempre con sé il soprannome con cui era conosciuto, il Buranello: vi nacque il 18...