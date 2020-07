LA DENUNCIA

PIEVE DI CADORE «Quella galleria lì è un pericolo. La galleria Comelico è un pericolo». Giancarlo Ianese, sindaco di San Nicolò (e presidente dell'Unione Montana Comelico), arriva alla Magnifica parlando al cellulare di come far quadrare il bilancio del suo Comune. Poi si accomoda in prima fila e quando ottiene la parola vuota il sacco davanti ai vertici di Anas. Non alza la voce. Le parole rimangono composte come uno con un curriculum come il suo (55 anni di amministrazione) può permettersi. «Io non so uno come faccia a prendersi la responsabilità di tenere aperta quella galleria - dice a viso aperto ai responsabili di quel tratto di strada - purtroppo il cemento non è un cemento, è tutta a buccia d'arancia». Una denuncia circostanziata, pronunciata davanti ad una sala gremita, ai vertici di Anas e ai giornalisti e poi ribadita anche a margine dell'incontro. «All'esterno è un cemento bello liscio, ma all'interno è tutto marcio. Una volta o l'altra quella galleria crollerà. Per forza. Anche l'acqua che viene giù non fa bene al cemento. Lì viene giù una montagna di acqua. È stata messa ai ripari ma l'acqua scende. Perciò quel cemento si ammala sempre di più ed è un pericolo. Una volta o l'altra cadrà in testa a qualcuno o, addirittura, i rii che passano sopra passeranno e usciranno per la galleria. Ma quella lì è un pericolo. Noi avevamo già chiesto e suggerito un tracciato alternativo. Ma ci considerano fuori dal mondo. Quella deve essere una galleria di riserva. Se succede qualcosa in quella galleria siamo imbottigliati e senza alternative».

IL PIANO B

Dalla denuncia di Ianese ne discende un ragionamento che contiene una buona dose di rassegnazione sul senso di abbandono vissuto dal Comelico. «A questo punto vi chiediamo di abbandonare l'idea della galleria di Coltrondo (si innesta all'uscita della galleria Comelico ndr) e di dirottare i fondi sulla vecchia strada panoramica, così almeno avremmo una via di fuga. Proseguire con Coltrondo vorrebbe dire buttare via i soldi. Perché prima o poi mancherà il pezzo prima. Abbiamo problemi molto più importanti». Per quanto riguarda il resto dei lavori Ianese allarga le braccia: «Non vengono mai iniziati, sono tre anni che siamo alla finestra aspettando di vedere le ruspe. Abbiamo approvato i progetti. Dal passo Montecroce alla galleria ci sono degli imbuti, dei tratti che rappresentano un pericolo enorme anche in questo periodo in cui c'è il trasporto dei tronchi».

RASSEGNAZIONE

«Siamo l'ultima ruota del carro -aggiunge - di necessità ne abbiamo tante. È il momento di abbandonare la galleria Coltrondo e di spostare i soldi sulla vecchia strada. Già avevamo in programma la richiesta di una seconda canna della galleria Comelico ma ora facciamo fatica a sperarci. Ci serve avere almeno una strada di accesso. Non possiamo pensare di fare il giro per Montecroce. Ci chiediamo perchè spendere sessanta milioni? Chiediamo di spostarli sulla vecchia strada.

AZ

