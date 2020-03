IL CASO

UDINE Arriva il secondo esposto in Procura contro il consigliere regionale Igor Gabrovec risultato positivo al Coronavirus con l'ipotesi di reato di diffusione colposa e dolosa di epidemia. A firmare la nuova denuncia è Ettore Ribaudo che chiede alle autorità di verificare la correlazione fra la presenza nel Salone del Parlamento in Castello a Udine del consigliere dell'Unione Slovena, già provato da sintomi influenzali (motivo che prevedeva e prevede il divieto di uscire da casa) e la scoperta del caso di positività in Questura a Udine. Ribaudo evidenzia come l'appuntamento si sia tenuto il 21 febbraio e come le forze dell'ordine fossero in servizio in Castello.

Questa integrazione - spiega lo stesso Ribaudo in una nota - risulta indispensabile, vista la quarantena obbligatoria del personale della Questura coinvolto e dei collaboratori dell'agente risultato positivo che era in servizio proprio nella sede in cui si svolse la presentazione della rete Autonomia e Ambiente. Tutta la Questura, però - aggiunge Ribaudo -, dovrà sottoporsi a verifiche, di conseguenza il comportamento irresponsabile, oltre che in aperta violazione alle disposizioni nazionali, ha messo in allerta anche le Istituzioni preposte al controllo del territorio.

L'esposto si aggiunge al primo già depositato qualche giorno fa dallo stesso Ettore Ribaudo perché Gabrovec, ammalato, si era presentato il 3 marzo alla seduta dell'Assemblea regionale a Trieste provocando la messa in quarantena di vari consiglieri e la chiusura della Regione.

Molto strano fa notare il firmatario del nuovo esposto che Gabrovec abbia cancellato dai suoi profili social tutte le foto e le prove della sua presenza in Castello a Udine il 21 febbraio... Coda di paglia? Per fortuna che dalla rete non scompare mai nulla e ho depositato tutte le prove che dimostrano che lui era lì e ha anche preso la parola.

