Si chiamano Title IX, proprio come la legge americana sui diritti civili che protegge le vittime di molestie sessuali. Sono gli uffici presenti nelle principali università statunitensi a cui studenti e personale possono rivolgersi se pensano di essere stati vittime o testimoni di molestie. In uno di questi uffici è arrivata la dettagliata testimonianza di una giovane ricercatrice di Harvard che ha raccontato di aver ricevuto una lunga serie di mail extra-lavorative dal professor Pier Paolo Pandolfi, scienziato di fama mondiale appena nominato nuovo direttore scientifico dell'Istituto veneto di medicina molecolare (il Vimm di Padova). La giovane donna italiana aveva già raccontato tutto, ma non si ferma. Ieri mattina ha scritto una mail alla professoressa Antonella Viola, direttrice scientifica della Città della Speranza di Padova, per confermare le molestie subite e ribadire il proprio dolore. A riportarlo è la stessa Viola, alimentando ulteriormente la netta divisione nel mondo degli scienziati: da un lato chi difende l'oncologo facendo leva sulla sua scintillante carriera, dall'altro chi giudica inaccettabili quelle mail e parla di «pessimo esempio per la scienza di Padova». Partiamo proprio dalla professoressa Viola, immunologa in prima linea nell'emergenza Covid, alla guida di un altro grande fiore all'occhiello della città.

