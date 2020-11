IL CASO

UDINE Da domani anche il Fvg diventa zona arancione. Non ha sortito effetto l'ordinanza preventiva firmata ieri dal governatore Fedriga, i dati sui 21 criteri di rischio analizzati ieri dalla cabina di regia e dall'Iss hanno mutato nuovamente lo scenario per la regione e quindi è scattato il passaggio di fascia. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato il provvedimento nella serata di ieri. Passano in area rossa Campania e Toscana. Passano in area arancione Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Del patto Bonaccini, Zaia-Fedriga solo il Veneto dunque la scampa, rimanendo in zona gialla. A pesare su questa scelta la maggiore disponibilità di strutture sanitarie.

LA GIUNTA

Una decisione «incomprensibile». Così il presidente Massimiliano Fedriga, ha definito la scelta del Governo. Parlando dei parametri considerati per giungere alla decisione, Fedriga ha sottolineato: «Non possiamo sapere come vengono calcolati questi parametri», mentre si sa che «sono parametri decisamente non determinanti nella lotta alla pandemia». Inoltre, ha proseguito, «abbiamo migliorato molti altri parametri». La battaglia al covid «la si porta avanti se si va avanti insieme, e gli appelli di condivisione non possono arrivare soltanto alle regioni o ai cittadini: la condivisione deve farla anche il Governo, perché quando vengono fatte scelte incomprensibili è più difficile portare avanti la battaglia». Per lui «noi dobbiamo condividere non ordinare ai cittadini ed anche l'ordinanza di ieri andava in quella direzione».

ROBERTI

In linea l'assessore leghista Pierpaolo Roberti, che se la prende con il segretario regionale del Pd Cristiano Shaurli, secondo cui Fedriga avrebbe fatto meglio ad aspettare i dati prima di fare la sua ordinanza. Le dichiarazioni del dem, per Roberti, sarebbero «uno schiaffo alla dignità della nostra comunità». Roberti ricorda che lo stesso Shaurli il giorno prima aveva applaudito all'ordinanza e conclude: «Una giravolta stucchevole. Una volubilità incomprensibile che ben si concilia con quella del governo nazionale, che nella giornata di ieri ha dato l'intesa sull'ordinanza in questione salvo poi, per ragioni imperscrutabili e algoritmi ignoti ai più, rimangiarsi tutto e declassare il Fvg a zona arancione. Un siparietto indegno».

Cosa cambierà? Sarà vietato spostarsi fuori dal comune di residenza, tranne nei casi di esigenze lavorative, di salute o di necessità, tra questi ultimi la ricerca di acquisti per servizi essenziali non presenti nel rispettivo paese. Dalle 22 alle 5 rimane comunque il coprifuoco generale, sono vietati quindi tutti gli spostamenti, tranne le solite eccezioni lavorative o date da necessità e salute, da giustificare con l'autocertificazione. Nell'area arancione sono chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie. È consentito solo l'asporto, fino alle 22. Non si può consumare, in caso di asporto, nelle vicinanze dei locali. La consegna a domicilio rimane consentita a qualsiasi orario. Restano aperti solamente i servizi di ristorazione nelle aree di servizio delle autostrade, in aeroporto e in ospedale. Per i trasporti valgono le stesse regole in tutte le aree: la capienza viene ridotta del 50% per il trasporto pubblico locale, a eccezione solamente dei mezzi di trasporto scolastico. Nella fascia arancione si continuerà ad andare di presenza nelle scuole per l'infanzia, alle elementari e alle medie. La didattica a distanza è obbligatoria al 100% solamente alle superiori, con l'esclusione di alcuni casi di disabilità e per alcuni laboratori. Didattica a distanza anche per l'università, fatta eccezione per alcuni laboratori e per le matricole. Alle misure previste dal Dpcm nazionale per le zone arancioni si aggiungono altre regole, ulteriormente restrittive, elencate nell'ordinanza firmata giovedì dal presidente della Regione Fedriga e in vigore dalla giornata di oggi. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più negozi collegati, compresi i complessi commerciali, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Anche nel centro delle città, il sabato, rimangono dunque chiusi i negozi con una superficie maggiore di 400 metri quadrati. Nei giorni festivi chiusi tutti tranne alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Alle elementari e alle medie stop a ginnastica, cori e flauto dolce. Niente jogging nei centri storici o nei luoghi solitamente affollati come i lungomare. È consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria all'aperto preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche. Anche in Austria da oggi pomeriggio ci sarà l'annuncio di un nuovo «lockdown duro» che dovrebbe scattare dalla mezzanotte di martedì prossimo.

