«Furti su commissione tonno e caffè i preferiti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NEL MIRINOMESTRE Tonno, caffè e formaggio, prodotti piccoli, più semplici e meno compromettenti da rubare e, probabilmente, anche più facili da rivendere. Il furto su commissione ha un suo carrello ben preciso e studiato. Negli ipermercati del centro di Mestre il fenomeno non passa inosservato. E sembra riguardare in particolare i punti vendita di dimensione medio grande, più appetibili rispetto ai piccoli negozi ma in alcuni casi anche ai grandi centri commerciali che sempre più stanno investendo in controlli privati, anche in borghese....