Furla chiude: si spengono le vetrine in piazza Borsa

IL CASOTREVISO Per ventidue anni è stato il riferimento del lusso a portata di (quasi) ogni tasca. Ma ad aprile anche Furla, storico marchio della piazza, chiuderà i battenti. Continua dunque l'emorragia di negozi in piazza Borsa: prima il bar omonimo gestito da Denis Mistro che lasciò il palazzo della camera di commercio nell'autunno del 2017 in aperta polemica sul canone d'affitto, poi la bufera sul temporary store Conad lo scorso Natale. E ora anche il negozio di borse e accessori è ai titoli di coda. Sulla chiusura c'è la massima...