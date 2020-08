Tragedia della strada, l'ennesima, ieri pomeriggio sulla Ferrata. Ha perso la vita un 63enne di Gorizia che era alla guida di un furgone Fiat Scudo e viaggiava in direzione di Portogruaro. Poco prima della rotatoria di Morsano, al bivio tra San Paolo e Mussons, l'uomo avrebbe improvvisamente invaso la corsia. Si è scontrato con un autoarticolato Scania della Ortalli Trasporti condotto da un 65enne di San Michele al Tagliamento che, nonostante un tentativo di sterzare a destra, non è riuscito a evitare l'impatto.

In seguito all'urto il furgone condotto da N.M. si è rovesciato finendo ruote all'aria sul ciglio della strada: l'uomo è deceduto all'istante. I soccorritori - arrivati con un'ambulanza e l'elisoccorso - non hanno potuto far nulla. Ferito l'autista del camion, che è stato portato in ambulanza all'ospedale di San Vito. L'urto è avvenuto nella parte anteriore del suo Scania, dal lato del conducente, e il 65enne di San Michele era rimasto schiacciato tra il volante e il sedile. Le sue condizioni erano buone.

La Ferrata è rimasta chiusa per ore. A occuparsi della ricostruzione della dinamica saranno i carabinieri del Radiomobile di Pordenone. Dopo la messa in sicurezza dei mezzi da parte dei vigili del fuoco di San Vito, la Ferrata è rimasta chiusa per consentire il lavoro dei militari.

A pagina VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA