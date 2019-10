Fuori uso l'imbarcadero alle Zattere: manutenzione più lunga del previsto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASODa venerdì sera il pontile delle Zattere che serve l'utenza in direzione Giudecca-San Marco è fuori uso. Fino a domani il traffico sarà quindi deviato sull'unico pontile rimasto a disposizione, cioè quello da cui solitamente partono le corse in direzione Tronchetto-piazzale Roma. Questa volta però non si tratta di un improvviso cedimento o di una necessità dell'ultimo momento, come accaduto in recenti occasioni. Actv ha fatto sapere che il motivo che ha portato alla temporanea sospensione dell'imbarcadero è dovuto a una...