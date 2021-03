Tutti rispettosi delle regole anti-contagio, o quasi. I servizi anti-assembramento che si sono svolti sabato con pattuglie interforze si sono conclusi con due sole sanzioni. Una è scattata per una persona che era senza mascherina in piazza delle Erbe a Belluno. L'altra per un uomo che era uscito ubriaco dopo il coprifuoco: per lui oltre alla multa di 400 euro è scattata anche la contestazione di ubriachezza molesta.

Le squadre interforze nella sola giornata di sabato hanno controllato 455 persone e 190 attività. Oltre allo specifico servizio con i pattuglioni di diverse forze di polizia è proseguito anche il normale controllo del territorio.

Dall'inizio della pandemia sono oltre 104mila le persone controllate dalle forze dell'ordine in servizi specifici contro la trasgressione delle norme anticontagio. Il dato è il bilancio dei controlli di un anno. Il totale delle multe staccate in un anno per i bellunesi furbetti sono 1565. Vale a dire poco più dell'1%. Non sono mancate però anche le persone che hanno trasgredito le norme sanitarie uscendo pur essendo positivi: in questo caso le denunce si contano delle dita delle mani, sono 8.

In un anno di controlli sono inoltre 100mila le attività passate al setaccio dalle forze dell'ordine. Le multe totali sono 64 in un anno, una ventina le attività chiuse come sanzione.

