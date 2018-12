«Fuoco, fumo e grida Una scena infernale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TESTIMONIANZECONCORDIA SAGITTARIA «Siamo stati svegliati da luci che spezzavano la notte, da grida che strappavano il cuore, dal fuoco: un inferno. E poi abbiamo saputo di Paola».Assunta Moretto, che in via Cesare Battisti, a Paludetto, abita nella bifamigliare confinante a sud con la villetta dei Castellet, non dimenticherà più le prime ore di ieri e serberà per sempre il ricordo della 45enne morta soffocata. «Erano le 6.15-6.20 - racconta la donna, costretta su una carrozzella per una malattia - quando ho udito un grande trambusto....