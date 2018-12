Fuochi silenziati solo per il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IQUESTA SERAUDINE Festa grande stasera in piazza Primo Maggio, per salutare il 2018 e accogliere degnamente il 2019. Grazie al sostegno economico del Comune di Udine, quest'anno i tradizionali festeggiamenti di Capodanno, organizzati da Contatto Show Events, proponongono Wonder Company, una serata da trascorrere sotto le stelle tra animazione, musica, gadget, tanto divertimento e, per la prima volta, botti silenziati.DALLE ORE 22L'area a ridosso del centro storico ospiterà un ricco programma di intrattenimento e animazione gratuito: sul...