Fuochi da record, il tema scelto è quello delle Quattro Stagioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTAVENEZIA Fuochisti in piena attività per la preparazione dei botti in programma la notte famosissima del Redentore. «Sarà uno spettacolo magnifico, come sempre - assicura Fabrizio D'Oria di Avm Holding - Per l'edizione 2018 sono state scelte come tema le Quattro Stagioni, con i fuochi d'artificio sparati da cinque pontoni posti tra il ponte votivo e bacino San Marco, più una serie di postazioni minori. Il fronte scenico sarà complessivamente di 420 metri. E come ogni anno, tra i foghi, non mancheranno le novità. Sulle quali...