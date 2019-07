FUNZIONE PUBBLICA MESTRE Il Comune di Venezia dà la quattordicesima ai 2700

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FUNZIONE PUBBLICAMESTRE Il Comune di Venezia dà la quattordicesima ai 2700 dipendenti e lo fa a costo zero, nel senso che in realtà sborserà in media 1500 euro per ogni dipendente che abbia una buona valutazione sia nel 2019 sia nel 2020 ma sarà «il massimo delle risorse che la legge ci consente di mettere, come fatto negli anni precedenti» spiega l'assessore alle Risorse Umane: non un euro di più ma neanche «un solo euro di meno, anzi». Paolo Romor esce, come i sindacalisti, da mesi di trattativa, più di 400 ore seduti al tavolo in...