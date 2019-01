CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FUNZIONE PUBBLICABELLUNO Quota 100 aprirà una voragine nel già compromesso sistema del pubblico impiego, con la sanità a pagare il prezzo più alto. Secondo i dati in mano alla Cgil Funzione Pubblica, nell'Usl 1 Dolomiti, che raggruppa l'intero sistema socio-sanitario provinciale, saranno 99 su 460 i medici con i requisiti per accedere alla riforma pensionistica voluta dal governo giallo-verde. Un calo del 20 per cento che potrebbe dare il colpo finale alla già nota carenza di camici bianchi. L'Usl 1 è già sotto di ben 153 figure...