FUMO E FIAMMEMUSILE DI PIAVE E' morto all'interno della sua abitazione per colpa di un incendio divampato all'alba. La tragedia è avvenuta alle prime luci di ieri mattina, in via Damiano Chiesa 19, una strada non molto distante dal centro cittadino che fiancheggia la Statale Triestina. A perdere la vita è stato Aldo Garatto di 90 anni, pensionato con la passione dell'agricoltura, che viveva nel suo appartamento al piano terra, da dove è divampato il rogo. Le fiamme hanno anche intossicato una donna che dormiva nell'alloggio al piano...