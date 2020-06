A MESTRE

I primi che ieri mattina sono andati a fare jogging o a portare a spasso il cane li hanno trovati così, praticamente tagliati in due. Tre alberi del parco del Piraghetto ancora in piedi ma segati alla base da quella che, molto probabilmente, è stata la potentissima scarica di un fulmine, visto che in città le raffiche di vento non sono state così violente. Ma se in città non sono stati segnalati altri danni, ben diversa è la situazione in provincia per l'agricoltura, con le coltivazioni di frumento devastate dal vento e dalla pioggia.

Quei tre alberi trovati in quelle condizioni al Piraghetto hanno lasciato di stucco tutti. «Erano sani, come si vede dal tronco - commentavano i primi frequentatori del parco -. E non può essere stato il vento perché in giro non c'erano rami spezzati, nemmeno quelli piccoli». L'ipotesi del fulmine è dunque quella più probabile pur non essendo sono state riscontrate bruciature, anche se - chi ha fatto ricerche in Internet - ha scritto sul gruppo Facebook Amici a 4 zampe - Piraghetto che «i fulmini possono anche colpire senza lasciare tracce di bruciato».

L'AGRICOLTURA

La pioggia battente delle ultime ore, unita alle raffiche di forte vento ha però provocato danni ingenti alle coltivazioni di frumento delle campagne veneziane. A denunciare la situazione sono gli agricoltori di Quarto d'Altino, Marcon e confinanti con Mogliano Veneto, ma anche della Riviera del Brenta in particolare nella campagna di Mira dove negli ultimi giorni si assiste ad un fenomeno alquanto insolito: stormi di uccelli e migliaia di anatre selvatiche provenienti dalla laguna stanno facendo man bassa del frumento piegato dal maltempo. Si tratta dell'ultima spallata del clima impazzito in una maledetta primavera che - secondo la Coldiretti è iniziata con il gelo che ha compromesso le fioriture ed è proseguita con il caldo torrido e la siccità per andare a concludersi con le tempeste da nord al sud della Penisola.

«Il risultato precisa la Coldiretti - sono pesanti danni alle coltivazioni con la perdita di un intero anno di lavoro, dal mais alla frutta con il crollo dei raccolti nazionali. Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d'acqua si abbattono conclude Coldiretti su un territorio reso fragile dal dissesto idrogeologico con 7275 i comuni italiani complessivamente a rischio per frane o alluvioni, pari al 91,3% del totale». (f.fen.)

