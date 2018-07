Fuga di gas dopo i lavori Notte di paura in via Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOTTE DI PAURAUDINE Paura nella notte a Udine, nella zona di Borgo Stazione, per una massiccia fuga di gas metano che ha richiesto la chiusura al traffico di via Roma. Erano da poco passate le 23 di venerdì quando i passanti e alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di gas. È scattata così la chiamata al numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il Nue 112. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco del Comando di Udine. I pompieri hanno capito immediatamente quale fosse l'origine del problema. Lungo via Roma sono in...