BELLUNO «Più della metà dei miei infermieri sono iscritti al concorso di Azienda Zero. Se verranno presi a lavorare negli ospedali, dovrò chiudere». L'allarme arriva da Paolo Piazza, direttore della residenza per anziani Gaggia Lante Sersa di Belluno. «Sto cercando personale da tutte le parti, ma non se ne trova» aggiunge poi. I tempi del vedremo o del resistiamo finché possiamo sono finiti. Gli organici della case di riposo erano risicati già quest'estate e continuano ad esserlo ora con molti operatori sanitari a casa perché positivi al covid-19. Quelli in servizio, invece, strizzano l'occhio agli ospedali e sperano in contratti più vantaggiosi. È in questo quadro drammatico che trova posto la casa di riposo più grande della provincia. La Gaggia Lante, con sede a Cavarzano, conta circa 160 posti letto e 18 infermieri. Dieci di loro hanno deciso, come da loro diritto, di tentare il concorso di Azienda Zero. Nel caso in cui venissero presi tutti, ne rimarrebbero 8.

LA PAURA

«È un numero troppo basso per mantenere in piedi la struttura ammette il direttore di Sersa Inoltre non ce la farei a recuperare la metà o più degli infermieri attuali. Se quei 10 vengono presi, io chiudo». Una settimana fa la casa di riposo bellunese aveva esposto l'idea di utilizzare il personale sanitario positivo ma asintomatico nelle aree covid. Per ora rimane un'ipotesi. In Sersa sono positivi 14 anziani del nucleo Fiordaliso e 8 operatori sanitari (tra cui 2 infermieri).

L'IDEA

Roberto Volpe, presidente di Uripa Veneto (l'associazione delle rsa pubbliche), lancia una proposta: «Potremo chiedere a chiunque abbia sconfitto il covid di fare qualche ora di volontariato nelle rsa». Lavori semplici ma indispensabili come lavare i piatti, rifare i letti, portare via i rifiuti. «Se nessuno ci viene in aiuto cosa possiamo fare? continua Volpe Non troviamo più il personale nemmeno per le pulizie. Gli operatori sanitari devono concentrarsi solo sugli anziani e, per come stanno adesso le cose, non riescono a farlo. Nelle prossime settimane ci sarà un'impennata di decessi. Non per il covid ma perché non siamo in grado di fornire l'assistenza necessaria». La proposta di utilizzare i volontari piace alle case di riposo, anche se sono consapevoli che questa non potrà essere la soluzione ai loro problemi. Approvazione anche dal presidente della Provincia Roberto Padrin ma «va capito cosa potrebbero fare questi volontari e soprattutto se è un'attività compatibile con le stesse case di riposo». Ferma opposizione, invece, da parte dei sindacati.

CONTRARI

«Diciamo no se non c'è un minimo di formazione evidenzia Mario De Boni, Cisl Fp Per i non addetti ai lavori è difficile anche solo imboccare un anziano. Ormai bisogna fare delle scelte precise: investire e assumere». Se da una parte le usl stanno rubando infermieri alle case di riposo, dall'altra la Regione ha fatto una delibera che permette agli operatori sanitari degli ospedali di dare supporto ai centri per anziani. In orario extra lavorativo e a titolo volontario. «In altri tempi sarebbe stata una buona opportunità economica (la retribuzione è di 35 euro all'ora) conclude De Boni Mentre adesso risulta un sovraccarico. Potrebbe essere un periodo transitorio ma di certo non una soluzione».

IL FRONTE EVA

Un altro tipo di volontariato, Eva Alpago, è in ginocchio per il covid. L'associazione dei volontari delle ambulanze ha dovuto sospendere i servizi secondari e mantenere solo le attività di emergenza e soccorso. Il commento del direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno: «Confermo l'impegno dell'azienda a migliorare la collaborazione con le associazioni dei volontari dei trasporti in ambulanza per continuare a garantire un servizio utile e sicuro ai nostri assistiti. Stiamo organizzando un incontro con tutte loro per approfondire le tematiche sollevate, nel consueto spirito di collaborazione e attenzione e per la sicurezza dei suoi operatori e dei volontari in ogni circostanza».

Davide Piol

