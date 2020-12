Fu senza dubbio una delle personalità più controverse del Novecento, capace di toccare le vette sublimi della poesia ma nel contempo di esaltare fascismo e nazismo, per ritrattare parzialmente le sue tesi in tarda età dopo oltre un decennio trascorso in manicomio. Ma al di là di ogni considerazione poetica o politica, Ezra Pound fu un grande amante dell'Italia e di Venezia, città nella quale da giovane pubblicò a proprie spese il suo primo libro di poesie, e dove scelse di trascorrere i suoi ultimi anni di vita. Considerato uno dei motori trainanti, con Thomas Stearns Eliot, del modernismo, Ezra Weston Loomis Pound nacque il 30 ottobre 1885 in una famiglia mediamente agiata di Hailey, nell'Idaho, e crebbe a Filadelfia, dove compì i suoi studi superiori e universitari e dove conobbe e frequentò un giro di giovani letterati (come William Carlos Williams e Hilda Doolittle, con la quale ebbe una storia giovanile) destinati come lui a votarsi alla poesia; già da adolescente non nascose mai la sua aspirazione a diventare un poeta. Visitò una prima volta l'Europa tredicenne, nel 1898, assieme a una prozia, e fu una folgorazione. Dopo la specializzazione in filologia romanza e una breve parentesi dedicata all'insegnamento, lasciò gli Stati Uniti nel 1908 per approdare dapprima a Gibilterra e successivamente a Venezia. (segue a pag. XXIII)

