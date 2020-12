AGRICOLTURA

MESTRE I prezzi dei prodotti calano. La preoccupazione degli agricoltori cresce. E diventa allarme. Una situazione alle prese con la chiusura dei canali Horeca (hotel, ristoranti, bar), che in questi giorni si sta facendo molto pesante.

Nei mercati all'ingrosso si consegnano meno prodotti, e i prezzi pagati agli agricoltori e agli allevatori del territorio veneziano spesso diminuiscono con le quotazioni riconosciute, che in diversi settori non coprono più neanche i costi, mettendo a rischio l'intero sistema.

CROLLO DEI PREZZI

«Mediamente ai mercati generali riusciamo a vendere un terzo di prodotti rispetto all'anno scorso - spiega Davide Montino, presidente di Agrimercato Venezia, associazione di Coldiretti che coordina i mercati agricoli Se nel 2019, per esempio, si consegnavano tre pedane di radicchi al giorno, quest'anno se ne consegna una sola. E si abbassano anche i prezzi prosegue - infatti per un chilo di radicchio precoce vengono riconosciuti cinquantacinque centesimi, per i finocchi quaranta, e così anche per le verze e altre produzioni stagionali, quotazioni che non vanno nemmeno a coprire i costi di produzione, mettendoci tutti in serie difficoltà».

LE STRATEGIE

Gli agricoltori locali, alla ricerca di sbocchi nuovi dove portare la propria merce, segnalano come il calo della domanda riguardi in particolar modo il mercato all'ingrosso di Venezia, che subisce le chiusure di molti hotel e ristoranti per via dell'assenza di turisti e visitatori. Coldiretti parla senza mezzi termini di un «drastico crollo dell'attività, che pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche sui salumi e sui formaggi di alta qualità, che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco.

In alcuni settori precisa l'associazione - come quello ittico e vitivinicolo, la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato». Con la drammatica emergenza attuale, l'invito alla distribuzione commerciale, nonché ai singoli consumatori, è dunque quello di privilegiare sugli scaffali prodotti Made in Italy, duramente colpiti dalla chiusura anticipata della ristorazione, che ha un effetto negativo a cascata sull'agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato ingente per le mancate vendite di cibo e bevande nel solo mese di applicazione delle misure di contenimento.

Per acquistare frutta e verdura di qualità, la Coldiretti consiglia di verificare l'origine nazionale per essere sicuri della stagionalità, preferire le produzioni locali che non essendo soggette a lunghi tempi di trasporto garantiscono maggiore freschezza, privilegiare gli acquisti diretti dagli agricoltori, e questo nei mercati e nei punti vendita specializzati anche della grande distribuzione, dove è più facile individuare l'origine e la genuinità dei prodotti.

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA