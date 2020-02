FRONTE CONSUMATORI

BELLUNO Ogni bellunese ha, in media, il reddito più elevato dell'intera regione. Nel 2019 ha percepito 23mila 618 euro. L'1,6 per cento in più rispetto al 2018 quando le entrate si fermavano a circa 23mila 234 euro. Una cifra superiore di 1400 euro rispetto alla media del reddito dei padovani (secondi classificati). La busta paga dei bellunesi è la tredicesima, in ordine di ammontare decrescente, dell'intera Penisola. Insomma (chiaramente correndo tutti i rischi, che sono inevitabili quando si parla di statistiche) si può affermare che il problema non sono le risorse economiche. Eppure qualcosa che non funziona in questa provincia c'è.

LA TRAPPOLA DELLA LIQUIDITÀ

Pur essendo Belluno la provincia con i redditi più alti del Veneto è al tempo stesso quella che spende meno. Un paradosso. Una sorta di trappola della liquidità, simile a quella teorizzata dal più celebre degli economisti: John Maynard Keynes. Il padre della Macroeconomia sosteneva che in particolari condizioni di sfiducia anche agire sui tassi d'interesse o sulla liquidità non permette ai consumi di ripartire. Tutto viene intrappolato nel risparmio. Il dato che meglio evidenzia quello che sta succedendo nella provincia dolomitica riguarda i beni durevoli. Belluno è l'ultima del Veneto con una spesa media a famiglia di 276euro a fronte dei 1285 di Verona, o di quelli di Venezia che arrivano comunque a quadruplicare quelli di Belluno.

LE AUTOMOBILI

Un altro dato che gli esperti valutano sempre con estrema attenzione, e che per decenni è stata la cartina tornasole dei consumi, riguarda il parco circolante. L'acquisto di auto nuove in provincia di Belluno è crollato del 5,3 per cento. È l'unica provincia del Veneto in cui si sono comprate meno auto nuove rispetto al 2018. In tutte le altre il segno è positivo, si va dalla provincia di Verona dove l'acquisto di auto nuove è aumentato del 13 per cento a Treviso dove si è fermato allo 0,8. Comunque in zona positiva, e a oltre sei punti di distacco da Belluno. Vale quindi la pena provare a capire cosa sia successo sul fronte delle auto usate: in questo caso la variazione è stata dello 0,1 per cento di acquisto in più.

ELETTRODOMESTICI E TELEFONIA

Sul fronte di grandi e piccoli elettrodomestici la provincia di Belluno è all'ultimo posto del report firmato da Findomestic: 201 euro, con un calo medio di due euro a famiglia (-0,9 per cento: il più rilevante dell'intera regione). Sul fronte dell'elettronica di consumo chi si aspetta un'inversione di tendenza rimarrà deluso. Il calo è del 7,4 per cento dei consumi: il più elevato, anche in questo caso, dell'intera regione. Sul fronte dei mobili, invece, Belluno viene battuta (in negativo) da Rovigo dove la spesa media è di due euro più bassa. A Belluno in un anno, ogni famiglia ha speso dieci euro in meno di mobilio. Terza provincia del Veneto per spese in telefonia (230 euro a famiglia all'anno) è comunque, assieme a Verona, quella in cui nel 2019 si è risparmiato di più: in tutte le altre province rispetto al 2018 c'è stato un maggior incremento delle spese

L'ANALISI

«Questi numeri non mi meravigliano - spiega il sociologo, esperto di consumi, Vittorio Filippi - l'estrema incertezza determina che tutto vada in risparmi e protezione. Una situazione di incertezza e ricchezza che spinge i consumatori verso la saggezza. La seconda ragione di un calo dei consumi, anche in presenza di un incremento del reddito, è legata al rallentamento del tasso di sostituzione. Un recupero anticonsumistico e di saturazione. Mobili e elettrodomestici indicano che si fatica a far famiglia. Anche qui emerge l'atteggiamento di sfiducia e attesa».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA